Show - 16/3/26 - 05:58 PM

El “Canoso Mayor” conquista Miami y enamora a Univisión con su música

Gracias a cada persona que nos apoya, a mi equipo y a todos los panameños que siempre llevan nuestra bandera en alto", expresó el "Canoso Mayor".

 

Por: Redacción / Crítica -

El acordeonista y cantante panameño Jhonathan Chávez, junto a su agrupación Los Triunfadores, culminó con éxito su participación en el Carnaval de la Calle 8 en Miami, considerado uno de los eventos latinos más importantes de Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, el artista se presentó en la tarima de Univision y posteriormente en el escenario de Miami Fire Fighters, donde llevó el ritmo del acordeón panameño al público que disfrutó de esta tradicional celebración.

Como parte de su agenda en Miami, este lunes también participó en el programa Despierta América de Univision y en el espacio televisivo Toro Loco TV Show, donde conversó sobre la música típica panameña, sus proyectos musicales y su objetivo de continuar abriendo espacios para este género fuera del país.

"Hoy estuvimos en Despierta América por Univision, llevando la alegría, el sabor y el orgullo de nuestra música panameña hasta millones de hogares. 

Todavía no me creo todo lo que está pasando, pero cuando uno camina con fe, trabaja duro y sueña en grande, Dios abre puertas que parecían imposibles. Gracias a cada persona que nos apoya, a mi equipo y a todos los panameños que siempre llevan nuestra bandera en alto", expresó el "Canoso Mayor".

Estas presentaciones y apariciones en medios forman parte del esfuerzo del artista por seguir proyectando la música típica panameña en escenarios internacionales y fortalecer su presencia ante el público latino.

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