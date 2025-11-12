’El Yeyo Yemil’, ¿en libertad?

El cantante urbano panameño Yemil vuelve a ser tendencia en redes sociales, luego de que circularan rumores sobre su posible salida de prisión. Aunque el artista no ha confirmado ni desmentido la información, una reciente historia publicada en su cuenta de Instagram ha encendido las especulaciones entre sus seguidores.

En la publicación, Yemil escribió: “El que no va a Chill Out este sábado 15 no sabe lo que se perderá”, acompañando el mensaje con un emoji de megáfono.

La historia ha sido interpretada por algunos como una señal de que el intérprete de música urbana podría estar preparando su gran regreso a los escenarios.

Por el momento, Yemil mantiene el misterio en sus historias, pero todo apunta a que este sábado la popular discoteca podría convertirse en el escenario de una de las apariciones más esperadas por sus fanáticos.

El evento que se promueve en dicho centro de esparcimiento lleva por nombre “El especial, el día después de mañana, by Yemil”, el “line up” de artistas incluye a El Tachi, Pablo Mures, Akim, Barbel, Italian Somali, Danny Yash, Andiex, Anyuri y Jeyson.

Cabe recordar que hoy se cumplen 3 años de la detención del “Maleante caro”, como también es conocido el artista cuyo nombre de pila es Yerik Emil Navarro, detenido el 12 de noviembre de 2022, al ser requerido por el delito de violencia psicológica en perjuicio de su expareja, delito por el que fue condenado a 75 meses de prisión (6 años, 3 meses).