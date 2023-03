Ender pide a sus fanáticos estar alerta, le crean cuenta falsa

No caigan. La cantautora panameña Erika Ender pidió a sus seguidores y fanáticos estar alerta, pues denunció que le han creado una cuenta falsa en la plataforma de Instagram.

Con una publicación, en verdadero perfil de Instagram, la artista mostró la cuenta en mención, la cual utiliza una fotografía suya y su nombre. Por lo que pidió reportarla y no caer en el engaño; recordó que su cuenta no es privada.

"POR FAVOR NO ACEPTEN A NADIE que se haga pasar por mí y menos diciendo que es una cuenta privada. No existe una cuenta oficial que no sea @erikaender y en varias ocasiones amigos de lo ajeno intentan hacerse pasar por los artistas y cobrar por cosas. No caigan en esto y reporten cualquier cuenta que les contacte de manera sospechosa. Los quiero", señaló la cantautora.

Cabe destacar que, Erika no es la única famosa que ha sido víctima de este caso en las redes sociales, Olga Sinclair, Liza Hernández y Omar Alfanno, entre otros más.

La famosa hace un mes anunció que se comprometió con su pareja Michael Dravo "Y esto pasó hoy… And I said yes", dijo en aquel entonces.

