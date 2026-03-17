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Esposa de Willis no lo dejará y apoya fundación para investigar la demencia

"Sé que él estaría orgulloso de ver este esfuerzo ayudando a las familias que enfrentan esta enfermedad", aseguró

 

Por: Redacción / Web -

Emma Hemming, esposa de Bruce Willis sigue luchando contra la demencia frontotemporal (FTD) que le cambió para siempre la vida a su pareja, pero ahora ha toma la decisión va encaminada en facilitarle la vida a los que la sufren y aportar conocimiento a quienes quieren saber más de ella. 

Por eso, ella ha creado Emma & Bruce Willis Fund for Dementia Research and Caregiver Support, un fondo destinado a ayudar a la investigación de esta enfermedad y apoyar económicamente a los que están en su misma posición.

Emma fue una de las invitadas al evento Hope Rising de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal en Nueva York. Allí, se llevó el Premio de la Esperanza Susan Newhouse y Si Newhouse. 

Luego de subir a recogerlo, decidió que era el momento de hacer pública la creación de este fondo, para que todos puedan tener una ayuda si se enfrentan a una situación como la suya. "Sé que él estaría orgulloso de ver este esfuerzo ayudando a las familias que enfrentan esta enfermedad", aseguró

Las personas que tienen demencia frontotemporal sufren pérdida de empatía, falta de control, cambios bruscos a la hora de actuar, apatía, desinterés, etc. Además, en los peores casos también se desarrolla dificultad para encontrar palabras y problemas para comprender lo que los demás dicen. 

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