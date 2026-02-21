Show - 21/2/26 - 10:09 AM

Ex de Vini Jr. explota contra futbolistas que denuncian racismo

Jessica Tuga, vinculada al entorno del crack del Real Madrid, tacha de "hipócritas" a futbolistas que denuncian discriminación. Entérate de las declaraciones que encendieron las redes.

 

Por: Redacción -

​Las redes sociales y el mundo del fútbol se han visto sacudidos por las controvertidas declaraciones de Jessica Tuga, señalada por diversos medios como parte del entorno cercano (o expareja) del atacante brasileño Vinícius Jr., figura estelar del Real Madrid.

​En una serie de comentarios que alcanzaron la viralidad de inmediato, Tuga arremetió contra los futbolistas que denuncian discriminación racial, calificándolos de “hipócritas”. El argumento de la joven ha generado una fractura de opiniones en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Cuestionamientos sobre la "hipocresía" y las relaciones personales

​“Estos futbolistas negros se quejan mucho del racismo que dicen sufrir, pero siempre salen con mujeres blancas y rubias”, expresó Tuga, desatando una ola de reacciones encontradas entre los seguidores del fútbol internacional.

​La polémica escaló aún más cuando añadió una crítica directa a las preferencias personales de los jugadores: “Nunca se comprometen abiertamente con una mujer negra. ¿Por qué? La respuesta es obvia y fácil de ver. Por eso, ahórrenme las lecciones morales de esta gente”.

​Estas frases fueron duramente cuestionadas por usuarios, activistas y comentaristas deportivos, quienes las consideraron ofensivas y cargadas de estereotipos raciales, además de desviar el foco de la lucha contra el racismo estructural que vive el deporte.

Silencio en el entorno del Real Madrid

​Hasta el momento, ni Vinícius Jr. ni su equipo de comunicación han respondido públicamente a las declaraciones de Jessica Tuga. Mientras tanto, el debate en internet se centra en los límites del discurso público y la responsabilidad de las figuras mediáticas al emitir opiniones de alto voltaje.

Te puede interesar

Legado inmortal: Carlos Vives y Grupo Niche rinden tributo a Willie Colón

Legado inmortal: Carlos Vives y Grupo Niche rinden tributo a Willie Colón

Febrero 21, 2026
Salsa de luto: Fania Records y grandes figuras rinden homenaje a Willie Colón

Salsa de luto: Fania Records y grandes figuras rinden homenaje a Willie Colón

 Febrero 21, 2026
Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

 Febrero 21, 2026
Willie Colón y su despedida anticipada: “Ustedes me hicieron una estrella"

Willie Colón y su despedida anticipada: “Ustedes me hicieron una estrella"

 Febrero 21, 2026
Adiós al Malo del Bronx: Muere Willie Colón, arquitecto de la salsa moderna

Adiós al Malo del Bronx: Muere Willie Colón, arquitecto de la salsa moderna

 Febrero 21, 2026

​Esta controversia llega en un contexto especialmente sensible para el brasileño, quien se ha consolidado como una de las voces más visibles contra el odio racial en los estadios de Europa, tras haber denunciado múltiples incidentes de insultos racistas en la liga española.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval