Ex de Vini Jr. explota contra futbolistas que denuncian racismo

​Las redes sociales y el mundo del fútbol se han visto sacudidos por las controvertidas declaraciones de Jessica Tuga, señalada por diversos medios como parte del entorno cercano (o expareja) del atacante brasileño Vinícius Jr., figura estelar del Real Madrid.

​En una serie de comentarios que alcanzaron la viralidad de inmediato, Tuga arremetió contra los futbolistas que denuncian discriminación racial, calificándolos de “hipócritas”. El argumento de la joven ha generado una fractura de opiniones en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

​Cuestionamientos sobre la "hipocresía" y las relaciones personales

​“Estos futbolistas negros se quejan mucho del racismo que dicen sufrir, pero siempre salen con mujeres blancas y rubias”, expresó Tuga, desatando una ola de reacciones encontradas entre los seguidores del fútbol internacional.

​La polémica escaló aún más cuando añadió una crítica directa a las preferencias personales de los jugadores: “Nunca se comprometen abiertamente con una mujer negra. ¿Por qué? La respuesta es obvia y fácil de ver. Por eso, ahórrenme las lecciones morales de esta gente”.

​Estas frases fueron duramente cuestionadas por usuarios, activistas y comentaristas deportivos, quienes las consideraron ofensivas y cargadas de estereotipos raciales, además de desviar el foco de la lucha contra el racismo estructural que vive el deporte.

​Silencio en el entorno del Real Madrid

​Hasta el momento, ni Vinícius Jr. ni su equipo de comunicación han respondido públicamente a las declaraciones de Jessica Tuga. Mientras tanto, el debate en internet se centra en los límites del discurso público y la responsabilidad de las figuras mediáticas al emitir opiniones de alto voltaje.

​Esta controversia llega en un contexto especialmente sensible para el brasileño, quien se ha consolidado como una de las voces más visibles contra el odio racial en los estadios de Europa, tras haber denunciado múltiples incidentes de insultos racistas en la liga española.