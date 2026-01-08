¡Fan de su relación! María Del Pilar goza con el Tachi y le ha gustado

María del Pilar Aguilar, creadora de contenido de OnlyFans de Coclé, se ha vuelto tendencia en Panamá tras su ingreso al "Parking de Yen Video", tras expresar que no le disgusta para nada El Tachi.

Como todos saben el famoso estuvo esta semana en el parking de Yen Video y la manera en que se trataron dio mucho que hablar, esto a pesar que el cantante tiene pareja.

Durante su participación en el reality el 7 de enero de 2026, María del Pilar recibió un mensaje de los seguidores que decía: "Anoche te querías devorar al Tachi".

María del Pilar respondió abiertamente al comentario diciendo: "Mentira no es", lo que generó una ola de reacciones en redes sociales sobre una posible relación o acercamiento entre ella y el cantante.

Este intercambio ocurrió dentro de las dinámicas en vivo del "Parking", donde los participantes interactúan con los comentarios de la audiencia y se exponen situaciones de su vida personal y convivencia.

Aunque su pareja no ha dicho nada a este tema, ya en redes se hacen ideas de que le pudo haber molestado este tipo de insinuaciones con su pareja.