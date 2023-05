Faster arranca una nueva etapa de su carrera

Nueva etapa. El productor panameño Faster dio un paso grande en su vida y su carrera; salió de su zona de confort y se fue a Estados Unidos.

Ayer, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el famoso confesó que se fue de Panamá y alquiló un apartamento en suelo estadounidense, lugar donde comienza una nueva etapa en busca de cumplir nuevas metas y sueños, tras 16 años de carrera en Panamá, donde consiguió todo lo quería.

Publicidad

“Después de 16 años de carrera en mi país. Con la certeza que como músico, mánager, productor, había conseguido todo lo que se podía, decidí salir de mi zona de confort, teniendo mi casa, mi estudio, teniendo amigos, hermanos, socios y artistas con ganas de trabajar. Ahora estoy en la cocina de un apto. Que logré alquilar en Estados Unidos. Donde arrancó un nuevo sueño donde no tengo las comodidades que tengo en Panamá y donde todo es mucho más difícil. Pero, estoy más que convencido que crecer es soltar y aferrarse a nuevos comienzos y metas”, manifestó el productor de Boza.

LEE TAMBIÉN: Son Salsas celebrará tres años con innovaciones y artistas

Sentado desde la cocina de su nuevo hogar, Faster expresó que le costó tomar la decisión, tuvo miedo, pero sus ganas de ir más allá pudieron más.

“Esto lo hice con mucho miedo, debo ser honesto. Y lo pensé mucho, por todo lo que ya comenté, pero si hay algo que no me permite detenerme son las ganas de crecer mucho más como profesional y eso implicaba tener que soltar. Les agradezco a todas las personas que me siguen, que están aquí en el día a día, a los amigos, a mi familia que siempre está conmigo, a los fanáticos de mi trabajo”, añadió.

Por último, prometió dar lo mejor para que se sientan orgullosos de él.

Contenido Premium: 0