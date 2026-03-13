Franklyn expresa su cabreo y se pronuncia por ampliación de la Vía España

El comunicador y político Franklyn Robinson expresó su cabreo debido a la ampliación de la Vía España, un proyecto que se estima toque varias de sus propiedades, entre ellos un restaurante, barbería y lava autos.

El trazado de la obra impacta directamente sobre el terreno de Robinson, quien sostiene que la intervención es arbitraria y que no se están respetando los procesos legales de indemnización o notificación adecuada.

Robinson dijo que no hubo un acercamiento previo para negociar un justiprecio, calificando la acción como un "atropello".

"La ampliación de la vía sí afecta mi restaurante, barbería y lava auto. Esa es la realidad. Pero también hay que decir lo positivo: el Ministerio de Obras Públicas de Panamá escuchó y pidió disculpas porque la forma en que algunos fueron notificados del desalojo no fue la adecuada", indica Frank.

Agrega; "En mi caso, ni siquiera me llegó un papel. Un día llegué y mis locales estaban marcados con una X roja y un sticker que decía “Remover”. No entendía nada. Por eso me parece correcta la decisión de revaluar la fecha del desalojo, para hacer las cosas bien: comunicar oficialmente, explicar el proyecto a los comercios y vecinos y evitar que algunos quieran pescar en río revuelto manipulando a la gente".

Aunque tocará parte de sus locales, afirma que habrá un cambio, sin embargo, estará al pendiente de lo que pase, asegurando que las palabras se las lleva el viento tras reunirse con las autoridades de la zona.