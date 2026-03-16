Ganadores de los Premios Óscar 2026: 'One Battle After Another' arrasa
Consulta la lista completa de ganadores de los Óscar 2026. 'One Battle After Another' se corona como Mejor Película en una noche histórica en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
La 98.ª edición de los Premios Óscar ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. 'One Battle After Another', la gran favorita de la crítica que aspiraba a 13 estatuillas, se consolidó como la triunfadora de la noche al obtener seis galardones, incluido el más prestigioso: Mejor Película. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson logró imponerse a 'Sinners', de Ryan Coogler, que a pesar de contar con un récord histórico de 16 nominaciones, finalizó la gala con cuatro premios.
A continuación, presentamos el listado detallado de los ganadores de los Premios de la Academia de Hollywood, celebrados este domingo 15 de marzo en el icónico Teatro Dolby:
Categorías Principales
- Mejor Película: 'One Battle After Another'.
- Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.
- Mejor Actriz: Jessie Buckley, por 'Hamnet'.
- Mejor Actor: Michael B. Jordan, por 'Sinners'.
- Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan, por 'Weapons'.
- Mejor Actor de Reparto: Sean Penn, por 'One Battle After Another'.
Guion y Categorías Técnicas
- Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.
- Mejor Guion Original: Ryan Coogler, por 'Sinners'.
- Mejor Fotografía: Autumn Durald, por 'Sinners'.
- Mejor Montaje: Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.
- Mejor Diseño de Vestuario: Kate Hawley, por 'Frankenstein'.
- Mejor Maquillaje y Peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.
- Mejor Diseño de Producción: Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.
- Mejor Sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.
- Mejores Efectos Especiales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Fire And Ash'.
- Mejor Casting: Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.
Música y Cine Internacional
- Mejor Película Internacional: 'Sentimental Value' (Noruega).
- Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson, por 'Sinners'.
- Mejor Canción Original: 'Golden' (EJAE), de la película 'K-Pop Demon Hunters'.
Animación y Documentales
- Mejor Película de Animación: 'K-Pop Demon Hunters'.
- Mejor Largometraje Documental: 'Mr. Nobody Against Putin'.
- Mejor Cortometraje de Animación: 'The Girl Who Cried Pearls'.
- Mejor Cortometraje Documental: 'All The Empty Rooms'.
- Mejor Cortometraje de Ficción: 'The Singers' / 'Two People Exchanging Saliva'.