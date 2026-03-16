Ganadores de los Premios Óscar 2026: 'One Battle After Another' arrasa

La 98.ª edición de los Premios Óscar ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. 'One Battle After Another', la gran favorita de la crítica que aspiraba a 13 estatuillas, se consolidó como la triunfadora de la noche al obtener seis galardones, incluido el más prestigioso: Mejor Película. La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson logró imponerse a 'Sinners', de Ryan Coogler, que a pesar de contar con un récord histórico de 16 nominaciones, finalizó la gala con cuatro premios.

A continuación, presentamos el listado detallado de los ganadores de los Premios de la Academia de Hollywood, celebrados este domingo 15 de marzo en el icónico Teatro Dolby:

Categorías Principales

Mejor Película: 'One Battle After Another'.

'One Battle After Another'. Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson , por 'One Battle After Another'.

, por 'One Battle After Another'. Mejor Actriz: Jessie Buckley , por 'Hamnet'.

, por 'Hamnet'. Mejor Actor: Michael B. Jordan , por 'Sinners'.

, por 'Sinners'. Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan, por 'Weapons'.

Amy Madigan, por 'Weapons'. Mejor Actor de Reparto: Sean Penn, por 'One Battle After Another'.

Guion y Categorías Técnicas

Mejor Guion Adaptado: Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'.

Paul Thomas Anderson, por 'One Battle After Another'. Mejor Guion Original: Ryan Coogler , por 'Sinners'.

, por 'Sinners'. Mejor Fotografía: Autumn Durald, por 'Sinners'.

Autumn Durald, por 'Sinners'. Mejor Montaje: Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'.

Andy Jurgensen, por 'One Battle After Another'. Mejor Diseño de Vestuario: Kate Hawley, por 'Frankenstein' .

Kate Hawley, por . Mejor Maquillaje y Peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'.

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por 'Frankenstein'. Mejor Diseño de Producción: Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'.

Tamara Deverell y Shane Vieau, por 'Frankenstein'. Mejor Sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'.

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por 'F1'. Mejores Efectos Especiales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por 'Avatar: Fire And Ash' .

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por . Mejor Casting: Cassandra Kulukundis, por 'One Battle After Another'.

Música y Cine Internacional

Mejor Película Internacional: 'Sentimental Value' ( Noruega ).

'Sentimental Value' ( ). Mejor Banda Sonora: Ludwig Göransson , por 'Sinners'.

, por 'Sinners'. Mejor Canción Original: 'Golden' (EJAE), de la película 'K-Pop Demon Hunters'.

Animación y Documentales