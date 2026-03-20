Guitarrista de AC/DC, Stevie Young, sale del hospital

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue dado de alta en la mañana de este viernes. Según confirmaron fuentes del Mater Dei a Infobae, fue dado de alta y no hubo parte médico debido a que la familia será quien concentre toda la información.

El guitarrista había sido hospitalizado en Buenos Aires pocos días antes del esperado regreso de la banda al estadio River Plate.

Según confirmó la banda en un comunicado difundido el jueves pasado, Young fue ingresado en un hospital local tras sufrir un malestar al llegar a la capital argentina. Voceros del grupo aseguraron que el músico se encuentra bien y con buen ánimo, a la espera de nuevos estudios médicos.

Stevie Young, de 69 años, estuvo internado en el sanatorio Mater Dei, donde se le hicieron pruebas complementarias para descartar complicaciones. Un portavoz del grupo declaró a la agencia Reuters que la decisión de hospitalizarlo respondió a razones de precaución, con el objetivo de garantizar su bienestar antes del primer show de la gira “Power Up Tour” en Argentina, programado para el lunes.