Show - 20/3/26 - 09:04 PM

Guitarrista de AC/DC, Stevie Young, sale del hospital

El guitarrista había sido hospitalizado en Buenos Aires pocos días antes del esperado regreso de la banda al estadio River Plate.

 

El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue dado de alta en la mañana de este viernes. Según confirmaron fuentes del Mater Dei a Infobae, fue dado de alta y no hubo parte médico debido a que la familia será quien concentre toda la información.

El guitarrista había sido hospitalizado en Buenos Aires pocos días antes del esperado regreso de la banda al estadio River Plate.

Según confirmó la banda en un comunicado difundido el jueves pasado, Young fue ingresado en un hospital local tras sufrir un malestar al llegar a la capital argentina. Voceros del grupo aseguraron que el músico se encuentra bien y con buen ánimo, a la espera de nuevos estudios médicos.

Stevie Young, de 69 años, estuvo internado en el sanatorio Mater Dei, donde se le hicieron pruebas complementarias para descartar complicaciones. Un portavoz del grupo declaró a la agencia Reuters que la decisión de hospitalizarlo respondió a razones de precaución, con el objetivo de garantizar su bienestar antes del primer show de la gira “Power Up Tour” en Argentina, programado para el lunes.

Te puede interesar

Guitarrista de AC/DC, Stevie Young, sale del hospital

Guitarrista de AC/DC, Stevie Young, sale del hospital

 Marzo 20, 2026
La última publicación de Chuck Norris

La última publicación de Chuck Norris

 Marzo 20, 2026
Laura Campbell expone situación familiar, Franklyn desmiente video

Laura Campbell expone situación familiar, Franklyn desmiente video

 Marzo 20, 2026
Video editado de arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio será publicado

Video editado de arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio será publicado

 Marzo 20, 2026
Freddy de Betty la Fea y Aida Bossa dictarán cátedra gratuita en Panamá

Freddy de Betty la Fea y Aida Bossa dictarán cátedra gratuita en Panamá

 Marzo 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré

Por violación de menor de edad: mujer de 38 años es retenida en Chitré
Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Alumna apuñala a otra frente a directivo de escuela en Veraguas

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios

Tribunal imputa mujer por prestar vehículo para transportar sicarios
Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva

Ubican abandonada camioneta de conductor que baleó chofer de chiva
La Bibi renació y mostró su cambió físico tras mucho esfuerzo

La Bibi renació y mostró su cambió físico tras mucho esfuerzo