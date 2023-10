Gwyneth Paltrow confiesa que planea desaparecer tras lograr todo

"De momento no lo sé. No estamos listos para vender aún. Necesito algunos años más. Literalmente desapareceré de la vida pública. Nadie me volverá a ver", advierte por segunda vez.

Gwyneth Paltrow

Retiro

Desaparición

medios

cintas

Vida Por: Redacción / Web - Jueves 19 de octubre de 2023 01:15 PM