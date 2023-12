Jada le dice a los "haters": "Culpar a la mujer no es nada nuevo"

Después de casi dos años, Jada Pinkett Smith habló de lo que vivió cuando se produjo el incidente de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. Algunos de sus gestos la condenó y la culparon de la reacción de su esposo.

Aunque todo parece un desahogo de la famosa para calmar la ola de críticas que ha recibido, a muchas personas les ha caído en el hígado sus palabras.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Sergio George: La salsa está mal y necesita a alguien para revivirla

“Puse los ojos en blanco. Yo no me ofendí personalmente, me ofendí porque se burlaba [Chris] de la alopecia. El patriarcado depende de achacar la caída de la humanidad a la pobre Eva (culpar a la mujer no es nada nuevo)”, escribió en su libro titulado ‘Worthy. El amor que siempre merecí’.

La actriz contó que en ese momento se sintió congelada y confusa, pero apuntó que lo que hizo #WillSmith tuvo que ver con sus “propias batallas personales”.

“Fue agonizante e impactante ver a un héroe tener un momento humano mientras su trauma salpicaba toda a aquella sala para que el mundo lo viera. Destruyó la idea romántica de que, si logramos lo suficiente, estamos exentos de la oscuridad”, agregó.

A pesar de revelar su separación de Smith, la actriz afirmó nuevamente, durante un episodio de ‘The Drew Barrymore Show’, que su matrimonio se mantiene intacto. “Permaneceremos juntos para siempre”, manifestó Jada.

“Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado”, confeso en octubre en su entrevista con Today.

Contenido Premium: 0