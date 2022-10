Jason Momoa enseña el "fuas"; chicas le quieren meter diente

El actor Jason Momoa, conocido por ser Aquaman casi les causa un infarto de la alegría a sus fanáticas, esto mientras pescaba en taparrabos junto a algunas amistades.

Jason sale con un taparrabos de tela de color beige que tapaba sus partes más íntimas. Sin embargo, entre tanto movimiento se le ve el "fuas", algo que muchas damas no han dejado pasar desapercibido.

Además, en un vídeo se puede ver cómo mientras se encuentra pescando, el actor está con el trasero totalmente al aire. También muestra su nuevo corte de pelo, que se hizo hace unas semanas, rapándose los laterales de la cabeza.

Rápidamente sus seguidores se dieron cuenta del descuido y dejaron sus comentarios en la publicación. "Jason, explícanos por favor qué está pasando con tu tanga", escribió un fan, mientras que otro aseguró que le encantaba su nuevo outfit.

"Esto nos gusta, el rey de los mares muestra contenido", "No era lo que quería ver, pero estoy satisfecha", "Aquaman cada día nos soprende y esot me gusta", "Ese hombre tiene mucho contenido que mostrar, me encanta", fueron algunos de los miles de comentarios que han surgido.