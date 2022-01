Jean Paul se contagió de COVID-19, todo por salir a trabajar

El instagramer Jean Paul confesó a sus seguidores que se contagió de COVID-19, otra vez. El famoso manifestó que era algo que no podía evitarlo, pues tiene que salir a la calle todos los días en busca de sustento, así como muchos panameños.

“No podemos hacer nada, no podía evitar que me dé (COVID-19), porque tengo que salir, mucha gente tiene que salir a buscar el dólar, el pan del día a día para sus hijos y familia”, expresó ayer el famoso en un directo en su cuenta de Instagram.

Destacó que como algunos panameños, él no tiene bono y nadie le da nada para alimentar a su familia.

“A mí no me llega bono, nadie me ayuda, yo tengo que salir, será lo que Dios quiera, luchar contra eso”, manifestó Jean Paul, quien hace poco salió de la cárcel.

De acuerdo con el comediante, tras anunciar su positivo, muchas personas lo han regañado y señalan que no se cuida.

“Muchos me dicen que no me cuido, tengo que salir a trabajar, no lo voy poder evitar, a mi me gusta trabajar, tengo que ir a los shows, lo que salga

Añadió: “Tengo que cogerla callado, vamos a pasarla de nuevo... Ya lo pasé una vez”.