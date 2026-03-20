Show - 20/3/26 - 12:00 AM

Jessica Chávez pasa los días más difíciles en Dubái

La creadora de contenido panameña Jessica Chávez compartió una serie de mensajes cargados de emoción desde Dubái, donde atraviesa momentos de tensión e incertidumbre.

A través de sus historias de Instagram, la influencer confesó que vivió “el día más duro” de las últimas semanas, revelando que los constantes ataques y la preocupación la llevaron a sentirse profundamente angustiada.

“Lloré todo el día, abrumada por todo y por tener a las niñas en casa sin poder salir tantos días”, expresó, dejando ver el lado más vulnerable de su experiencia en el extranjero.

Sin embargo, Jessica también mostró fortaleza al asegurar que poco a poco intenta recuperar la calma.

“Hoy respiré, agradecí, salí un momento… y entrené”, comentó, destacando que esta situación le ha enseñado a vivir “un día a la vez” mientras mantiene la fe en que todo mejore pronto.

En otro mensaje, la panameña defendió la seguridad de Dubái, asegurando que, pese a lo que ocurre, sigue siendo una de las ciudades más seguras del mundo. “Su nivel de seguridad y tecnología es impresionante, y todo sigue en calma”, afirmó, agregando que un hecho puntual no define a toda la ciudad.

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Además, aclaró que Dubái no forma parte del conflicto, pero ha sido señalada injustamente. “La han involucrado sin tener nada que ver”, puntualizó, al tiempo que reafirmó su amor por el lugar donde reside, describiéndolo como “hermoso, ordenado, moderno, familiar, limpio y entretenido”.

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