Jhonathan Chávez: ‘Dios abre puertas que parecían imposibles’

El acordeonista y cantante panameño Jhonathan Chávez, junto a su agrupación Los Triunfadores, continúa consolidando su proyección internacional tras una destacada participación en el reconocido Carnaval de la Calle 8 en Miami, uno de los eventos latinos más importantes de Estados Unidos.

Durante la celebración, el artista se presentó en la tarima de Univision y posteriormente en el escenario de Miami Fire Fighters, donde puso a vibrar al público con el inconfundible ritmo del acordeón panameño, representando con orgullo la cultura nacional.

Como parte de su agenda en la ciudad, Chávez también tuvo presencia en importantes espacios televisivos. Participó en el programa Despierta América de Univision, así como en Toro Loco TV Show, donde compartió detalles sobre su carrera, sus proyectos musicales y su misión de seguir llevando la música típica panameña a escenarios internacionales.

“Hoy estuvimos en Despierta América por Univision, llevando la alegría, el sabor y el orgullo de nuestra música panameña hasta millones de hogares. Todavía no me creo todo lo que está pasando, pero cuando uno camina con fe, trabaja duro y sueña en grande, Dios abre puertas que parecían imposibles. Gracias a cada persona que nos apoya, a mi equipo y a todos los panameños que siempre llevan nuestra bandera en alto”, expresó el artista, conocido como el “Canoso Mayor”.

A su regreso al país, Chávez agradeció a Dios y a muchas personas que le han hecho creer que puede lograr sus proyectos sin desmayar.

Pero también habló de la otra cara de la moneda, las criticas, esos que le buscan el mínimo detalle para tratar de bajar el ánimo a los artistas. Ante ello, el tipiquero afirmó que puede entender, pero quienes critican no están en su posición, en conquistar un nuevo mercado y, aunque valora toda crítica, dejó claro que no camina sobre las críticas. “Camino con propósito, creyendo en lo que estoy haciendo, en mi equipo de trabajo, en Dios, de que vamos a echar para adelante un proyecto... estar en el mapa de la industria de la música internacional”, afirmó el artista.