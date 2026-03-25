Julio Iglesias y la Fiscalía se enfrentan tras las denuncias de acoso a mujeres

Un juzgado de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha citado este viernes al abogado de Julio Iglesias y a la Fiscalía para decidir si el cantante puede demandar al Ministerio Público por su negativa a entregarle la denuncia que interpusieron contra él dos exempleadas por presuntos abusos sexuales y sus diligencias de investigación, que acabaron siendo archivadas.

El juzgado 5 de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal ha citado a ambas partes este 27 de marzo para celebrar una comparecencia urgente con el objeto de dirimir si los actos de la Fiscalía son recurribles o no por la vía contenciosa o si, como sostiene el Ministerio Público, esta entidad no puede estar sujeta a este tipo de demandas, según ha informado este miércoles Okdiario y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

El abogado de Julio Iglesias, Jose Antonio Choclán, optó por acudir a los tribunales después de que la Fiscalía se opusiera varias veces a entregarle la denuncia, que fue interpuesta por la asociación Women´s Link Worldwide en nombre de esas dos exempleadas.

También ha reclamado a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, que fue la encargada de investigar la denuncia, las pesquisas que practicó antes de archivarla por falta de competencia de los tribunales españoles al haberse producido los hechos en República Dominicana. Entre ellas, la toma de declaración de las denunciantes como testigos protegidos.

Acceso a la denuncia y al expediente de la Fiscalía

El letrado pretende tener acceso a la denuncia y al expediente de la Fiscalía con el objeto de decidir si emprende acciones legales contra las dos denunciantes como ya ha hecho contra el medio que dio a conocer los hechos denunciados, el Diario.es, y contra la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz por presunta vulneración de la presunción de inocencia del cantante al acusarle de abusos sexuales y laborales hacia las denunciantes.

El abogado de Julio Iglesias lleva reclamando que se le dé traslado de la denuncia desde que conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional había abierto estas diligencias de investigación preprocesales (practicadas con anterioridad a decidir si debían ser judicializadas), y también pidió sin éxito poder estar personado en las mismas para ejercer la defensa del cantante.

Con ese fin ha argumentado en sus sucesivas peticiones que al ser «un hecho notorio que la denuncia es conocida no solo por la Fiscalía, sino por terceros» como las denunciantes y, «al menos», los medios eldiario.es y Univision Noticias, los primeros en sacar a la luz los hechos denunciados, «se produce la paradoja de que el único interesado que no la conoce es el denunciado don Julio Iglesias de la Cueva».

Lo que, a juicio del letrado, resulta «insólito de acuerdo con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional».