Justin reaparece en los escenarios tras sufrir parálisis facial

Luego de dos meses después de haber sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, el cantante Justin Bieber regresó a los escenarios en medio de un festival de música organizado en la Piazza Napoleone de Lucca, en Italia.

Justin tuvo que dejar los escenarios a un lado para concentrarse en la recuperación de su estado de salud.

Tras percibir algunas complicaciones menores en su sistema nervioso, después de contraer coronavirus junto con su esposa, Hailey Bieber, el artista pop, empezó a sufrir de una leve parálisis facial que lo llevó al médico.

“Es por un virus que ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha ocasionado que mi cara tenga parálisis… Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá”, afirmó Justin a través de un video publicado en sus redes sociales hace unos meses cuando hizo el anuncio por primera vez.

El síndrome de Ramsay Hunt es una afección neurológica causada por el virus de la varicela-zóster, el mismo que causa la varicela en los niños y el herpes zóster en los adultos.

En el mes de julio se celebraba el famoso festival de música ‘Lucca Summer Festival’, el cual es uno de los eventos más esperados durante todo el año por el público italiano. “Como algunos de ustedes saben, esta gira se trata de igualdad, se trata de justicia para todos. No importa cómo te muestres, no importa tu forma, tu tamaño, tu origen étnico, todos somos iguales, todos somos uno”, agregó Justin dirigiéndose a sus fans.

Justin aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad y buscar crear consciencia sobre el racismo, afirmando que “todos somos uno” y “debemos respetarnos con nuestras diferencias”.

Luego del concierto subió una foto junto a su esposa y con un mensaje dedicado a sus seguidores. “Los amo chicos. Los extrañé”, concluyó.