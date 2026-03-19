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Kathy Carfashion le dice a las mujeres que no se dejen enamorar por presos

Al mismo tiempo que decía esto, aclaró que en su caso personal no aplica esta situación, ya que su relación con Roberto inició cuando él estaba en libertad.

 

Por: Redacción / Web -

La conocida Kathy Carfashion compartió un mensaje y le hizo un llamado a las mujeres a priorizarse a sí mismas antes que a cualquier relación con algún sujeto en prisión.

Esta reflexión es para esas mujeres que mantienen relaciones con hombres privados de libertad, sobre todo cuando estas comienzan mientras ellos están presos y se desarrollan a través de redes sociales o WhatsApp. 

Kathy afirma que conoce casos de mujeres que se entregan completamente a estas relaciones, incluso descuidando a sus hijos, por lo que pidió poner límites y no perder el enfoque personal.

Además, se dirigió a quienes ilusionan a personas privadas de libertad con promesas de amor que luego no cumplen, dejándolos afectados cuando recuperan su libertad.

Aunque ella tiene su pareja en prisión, le pide a otras mujeres evitar este tipo de situaciones. 

Al mismo tiempo que decía esto,  aclaró que en su caso personal no aplica esta situación, ya que su relación con Roberto inició cuando él estaba en libertad.

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