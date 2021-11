¿La quemaron? Panameños le dicen a Birna que busque pollos más serios

Las presentadora Birna Julissa Quintero alborotó las redes sociales el fin de sema, esto luego que se diera a conocer que había terminado con su actual pareja, un chico llamado Isaías Velásquez.

Como ya es conocido, la famosa ha estado saliencon este beisbolista, algo que había estado mostrando en las stories de Instagram, esto tras enviudar y con la intención rehacer su vida.

Según amistades cercanas a ella, Isaías no tenía la misma noción de relación, esto tras surgir varios rumores de que hubo infidelidad, sumado a evidencias fotográficas, motivo por el que Birna decidió mandarlo a volar de una vez.

Su relación tenía tres meses ya y antes de este hecho parecía que iban por algo muy serio.

Como era de esperarse, en redes sociales se activaron y le dieron varios consejitos a la famosa.

"Birna, mamita, no busque chiquillos, eso no sirve en estos momentos", "Busca un extranjero o europeo, eso te funciona más", "El que duerme con niños amanece ya saben", "Dejen de andar con pelaitos, eso no funciona", "Birna se ve bien para andar en esas vainas, busque uno de su edad", "Ya deje eso y busca a un papito de tu edad", eran algunos de los comentarios que se podían leer.