¡Te doy 21 días para que te retractes o vas a saber que el Dios de nosotros es un Dios vivo, de verdad y es infinito en amor, que es tardo para la ira, pero cuando su copa de su ira se levanta sobre los hijos de desobediencia no hay mano que lo detenga".

Pongo palabras sobre tu vida, dijo el hombre al final de su mensaje a Robinson. Si tu no te arriepientes o te retractas de esa publicación en 21 días, Panamá entero sabrá que Jesucristo vive y reina para siempre!

Según la publicación, el tiempo comienza a correr desde hoy.

Doble moral

Franklyn ante los ataques subió un video en el que dijo: "Dobles moralistas. Tengan cuidado con algunos cristianos, son mentirosos, embusteros y eso que están en la iglesia. Son más peligrosos que los mundanos y con estos se darán cuenta".

"Hoy me van a crucificar en Panamá. No sean estúpidos. Me pareció curioso y lo compartí, ustedes pueden hacer los que les da la gana. Pero miren cómo es la vida. Los cristianos que andan más cerca de Cristo, se están prestando para tergiversar la información. No crean que me afectan. Yo no escribí eso, compartí la imformación. No me arrepiento de haberlo compartido", recalcó.

"Lo que me molesta, es que en todos los grupos de WhatsApp de evangélicos está mi captura, como si lo hubiera escrito yo. Malintencionados, hipócritas, ustedes son personas malas, van para el infierno, todos ustedes los hijos de Cristo. Un hijo de Cristo no se pone a repetir información así. Me tienen sin cuidado", dijo sin miedo.