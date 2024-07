Le tocó esperar más de cinco horas en el Hospital del Niño

A Nikeisha Sánchez le tocó vivir el sufrimiento de muchas madres en el Hospital del Niño, al llegar al nosocomio con su hijo por fiebre.

Según relató en sus historias, su hijo presentaba fiebre alta, por miedo a una convulsión, llegó al hospital a las 12 medianoche y le tocó esperar más de cinco horas para ser atendida con su niño.

“Muy triste lo que se vive aquí. Llegué a las 12 de la noche con mi hijo prendido en fiebre, altísima, con miedo de una convulsión y son las 5:00 a.m. y no me han atendido porque no se dan abasto. Lo peor es que hay personas que están desde las 9 de la noche, a mi lado hay una mamá con su bebé de 8 meses enfermo, llegó a las 6:00 p.m. y no fue completamente atendido hasta las 3:00 a.m. y se tuvo que quedar esperando hasta las 5:00 a.m. que abriera el Metro para irse a su casa con sus otros bebés”, expresó Nikeisha.

La ex Calle 7 no quiere imaginarse lo que tienen que pasar otras madres que tienen a sus pequeños con enfermedades de mayor riesgo, por lo que desea que la atención en el hospital sea mejorada.

“No quiero ni imaginar lo que pasan otras mamás que tienen hijos con enfermedades más fuertes, toda mi admiración. Ojalá esto pueda mejorar para ustedes”, puntualizó.

