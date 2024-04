Liza Hernández dice que Dímelo Flow siempre será su hermano

La influencer Liza Hernádez aclaró todo sobre su relación con el productor Dímelo Flow, dijo entre un hombre y una mujer puede haber una relación.

Las declaraciones de "La Doradita" se dan luego de que hace pocos días ella compartiera que estaba pasándola de lo lindo junto al productor, algo que para muchos está mal y hasta insinuaban que andaban con la expareja de Jacky Guzmán, quien fuera su amiga por algunos años, pero que ahora no se hablan.

LEE TAMBIÉN: Se despide del lugar donde pasó un divorcio y se volvió a enamorar

Por lo que ella decidió aclarar los rumores mediante un video en sus historias de Instagram.

"Voy a hablar de esto una sola vez, Flow me va a regañar.. La gente no puede entender que hay amistad entre un hombre y una mujer, y no importa con quién ande mi hermano, va a seguir siendo mi hermano, déjense de películas que no son. La gente que piensa así es capaz de hacerlo", sentenció.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio