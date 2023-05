Majo Riera y Lorena Miraglia, de La Suerte de Loli, revelan todo

Telemundo Internacional estrenó en Latinoamérica la nueva comedia romántica “La Suerte de Loli”, historia que toca muchos temas importantes y que ha gustado a muchas personas por el mensaje que envía.

“La Suerte de Loli” es una idea original de Lorena Miraglia y María José Riera (Mamá de la cantante y actriz Lali Esposito), con Ricardo Álvarez y Amaris Páez como escritores principales, Berenica Cárdenas, Christian Jiménez y Felipe Espinet como escritores y Alejandro Quesada como consultor

Esta obra sigue a Silvia Navarro se adentra en la piel de Loli Aguilar, una mujer exitosa e independiente que trabaja como productora ejecutiva en Global Radio Group, la cadena de radio número uno en la Costa Oeste de Estados Unidos. Mientras la carrera de Loli va en ascenso, su vida amorosa pasa a segundo plano ya que es una apasionada de su libertad y valora su vida sin compromisos. Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Mariana (Jacky Bracamontes), su mejor amiga, fallece y le deja todo a Loli, incluyendo a sus dos hijos.

Esta historia cuenta con la partcipación de los actores Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Joaquín Ferreira, Gaby Espino, Alejandro López, Mariana Seoane, Christian Chávez, Gisella Aboumrad, Rodrigo Vidal, Rosa María Bianchi, Javier Díaz Dueñas, Roberto Escobar, Jacqueline Bracamontes, Carlos Ponce, Jeimy Osorio y Jesús Moré, este espectacular elenco llega para derribar estereotipos y cautivar

a la audiencia con una divertida y conmovedora historia.

Majo Riera y Lorena Miraglia, las dos estrellas detrás de este proyecto le contaron a Crítica más detalles y lo que podrán ver los televidentes.

Experiencia de este proyecto y que haya calado

Bueno, esta es una idea original de loli, que después ella necesitaba darle una una vuelta y me convocó para eso y juntas encontramos esto y creo que armamos una historia diferente, una historia que es para todo público, una historia que habla de personajes disruptivos diferentes, la verdad que para nosotros confiamos mucho desde el primer momento en esto que queríamos contar, a historia tiene personajes muy definidos, una protagonista femenina muy fuerte, muy independiente con mucho, con mucho power, pero también con sus inseguridades, como todos y como la vida misma es una historia donde tiene muchas historias, muchas tramas de muchos personajes y la verdad es que creemos que cuando nosotros la hicimos teníamos mucha confianza y mucha fe en nuestro proyecto y Telemundo Internacional, por suerte confío en nosotros y llevó esta historia hacia donde está y a lograr lo que se logró con La Suerte de Loli, que ha estado bueno nominado a un Emmy y ahora desde el primero de mayo, este con el lanzamiento en Telemundo Internacional y nosotros creemos que es sin duda una historia que tienen que ver porque hoy necesitamos ver cosas lindas, así que es una historia linda para ver.

Hay diferentes estereotipos que se basan en la historia, diferentes personajes se aleja mucho del clásico cliché que estamos acostumbrados desde siempre, de proyectos ¿qué se buscó para lograr ese éxito y como esa compenetración de todos los personajes y lanzar una historia bastante llamativa y diferente a lo común que estamos acostumbrados?

Es que nosotros creemos que justamente salirse del cliché porque la sociedad se salió del cliché, entonces la verdad que uno, cuando mira algo tiene que mirar algo con lo que haga empatía con lo que se sienta identificado o no, pero que lo comprenda la sociedad hoy, no es la misma sociedad que hace 20 años atrás entonces, las historias que se cuentan por supuesto que no tienen que ser como las historias de hace 20 años atrás, por el sencillo hecho de que eso ya no sucede no es real, nosotros con loli, con la suerte de loli, nuestro personaje, Loli, está hablando de una mujer que no quiere tener hijos, o sea que se sale del mandato y eso hace 30 años atrás no pasaba.

Digamos una mujer que elige su desarrollo profesional antes que ser madre, que hoy en la sociedad pasa por suerte, porque digo por suerte, porque cada uno puede elegir lo que quiera entonces queríamos contar eso, queríamos contar algo real, cercano posible, no este estereotipo del que vos hacés mención, que por ahí a lo mejor podía pasar antes, hoy ya no hoy la sociedad no es la misma con lo cual, digamos uno no piensa igual y nuestros personajes por suerte; nosotros veníamos a contar eso, veníamos a contar que la mujer hoy puede decidir si prefiere dedicarse a su profesión y no ser madre, después la vida te muestra otras cosas como a Loli que pues su amiga le deja a sus hijos y de de la noche a la mañana se tiene que convertir en madre sin quererlo y esto también es divertido y esto también pasa entonces desde ahí quisimos contar desde nosotras mismas, en nuestras hijas, en nuestras amigas, desde escuchando todo eso era lo que queríamos llevar, ni más ni menos que la vida misma.

El tema de una mujer que afronta es bastantes problemas también está el tema de Cristian Chávez, que es bastante llamativo, antes era un poquito tabú y ahora se siente como que es más, más normal. ¿Cuál es el el pensamiento que ustedes tienen exactamente?

Ese personaje para ser 100 por 100 honestos es un personaje que crearon los escritores Ricardo y la mesa escritores de Telemundo, el personaje de Christian y es maravilloso contar esa pareja de 2 hombres, ese matrimonio y hay que romper un poco con esto que decís con mostrarán en este tipo de tiras; estas familias, estas nuevas familias que están ahora apareciendo, que puede ser 2 hombres pueden mujeres, el tema de la adopción en el tema de que ellos quieren fuertemente adoptar niños o una niña y mostrar ese contar eso lo mismo, también está el tema abordado de la obesidad en el personaje de Rox y está muy bien contado ese personaje, es maravilloso, es divertido, le pone comedia, pero no solamente eso le pone también emoción es la mejor amiga prácticamente de Loli, madre Mariana no por supuesto que es quien tiene la desgracia en el primer episodio, el personaje de Rox con Loli, son muy unidas, son muy compinches, son muy de contarse todo; así que creo que lo que ofrece también está tira de La Suerte de Loli es muchos romper con muchos estereotipos, no solo el de ella; por supuesto que se de lanza y la protagonista sino con otras historias dentro del universo de Loli.

Ustedes se que se complementan, pero ¿se identifican con Loli en alguna parte de la historia? Si me pueden contar una anécdota que tienen desde el proyecto, se identifican en algún momento de la historia con ella.

Bueno, personalmente sí, por el tipo de trabajo que nosotras dos tenemos, muchas ocupaciones y también trabajamos mucho porque nosotras dos también hacemos el life shows con diferentes artistas, entonces nosotros también trabajamos en la noche en horarios difíciles, somos mujeres que digamos llevamos nuestras propias casas adelante, nos compramos nuestras propias cosas, no dependemos de nadie para esto, o sea, de nosotras mismas, que es un montón y está muy bien y orgullosamente de que así sea.

Entonces desde ese lugar nos sentimos identificadas, nos sentimos identificadas con Loli y también con respecto a lo que decía Lorena hace un ratito, a mí me parece genial que se hable de lo que existe, digo, es como negar, tapar el sol con un dedo de con respecto, no sé en Argentina el matrimonio igualitario, digo, existe ley está, entonces entiendo por qué no se podría hablar o contar o que una de las parejas, sea una pareja homosexual porque, o sea, no, noo entiendo, no entiendo por qué no se cuenta o se cuenta de manera solapada, con poca naturalidad en las series o en las tiras. Por suerte, hoy ya no pero volviendo a esto que vos decías de por qué en una telenovela de antes no se contaba y ahora sí, así que sí, nos sentimos identificadas en un montón de cosas con Loli, y con muchos de los personajes.

¿Sientes que hay libertad creativa y esperan un proyecto a futuro similar?

Sí, sí, tenemos más proyectos, si tenemos ideas creativas, sí, sí, sí, tenemos más proyectos, porque está esta energía que tenemos las dos, está buena química y esto quizá es una fórmula probada que funciona, por lo menos a nivel trabajo y disfrutar el proceso y disfrutar con seguir contando historias va a continuar.

Tenemos los proyectos uno llamado láser que ahora del lado B del universo infantojuvenil que ambas tenemos bastante trayectoria por nuestros trabajos que más poder y estamos ahí buscando que nos acompañe en el desarrollo de este proyecto y también tenemos un proyecto que es idea original de Majo que se llama Todo de Todas, que es una historia de mujeres de cuarentas, que a raíz de un suceso de algo que le pasa a una de sus protagonistas, que es escritora desde en su libro, empieza a contar los secretos que tenían en secreto de guardado y que se empieza a develar en en ese libro y bueno; y lo que pasa no entre ellas, con cada una, con sus personalidades histórias particulares y sus personalidades fuertes, también es una historia de amistad femenina hermosa que también estamos trabajando las dos que ha hecho el desarrollo con buscando la plataforma o la productora que nos acompaña.

