Marlon: "Debe asumir la responsabilidad y dejar de victimizarse"

El conocido Marlon Polo reaccionó a lo que dijo la mamá de su hija Yoani Ben, luego que ella se lamentara por no poder celebrar el pasado 15 de marzo el cumpleaños de su hija.

Como todos saben, la Pantera, como es conocida la colonense, reveló estar cansada de las injusticias, exponiendo algunas situaciones que se dan.

“Mañana cumple mi bebé Maya… y por cuestiones de injusticia de parte de esa gente allá, estamos otro año más sin poder estar con ella”, expresó Yoani.

Al ver todo el desmadre que se formó por lo que dijo, decidió hacer una publicación en la que de cierta manera toca este polémico tema.

"Si contara mi versión (con pruebas) muchos verían a ciertas personas de otra manera. Pero, estoy de acuerdo en no hacerlo; no busco mejorar mi imagen a costa de otros", indica.

Agrega: "La gente debe aprender a asumir la responsabilidad de sus acciones y dejar de victimizarse"

En sus declaraciones, Yoani cuestionó las decisiones que se han tomado en el proceso, señalando que, a su juicio, algunas personas están más preocupadas por la imagen pública que por el bienestar emocional de la menor.

Yoani relató que en una de las evaluaciones realizadas meses atrás, un psicólogo le preguntó a la niña con quién quería estar, y asegura que la pequeña eligió a su madre.

La también figura de redes sociales afirmó además que el padre de la niña, según su versión, no asumía la mayoría de los gastos relacionados con la menor y que en ocasiones pasaba meses sin preguntar por ella.