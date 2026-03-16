Show - 16/3/26 - 11:15 AM

Michael B. Jordan celebró su Oscar comiendo hamburguesas con sus amigos

Mientras todo Hollywood celebraba en fiestas privadas, el ganador del Oscar demostró que, a veces, la mejor forma de gozar un gran triunfo es con algo tan simple.

 

Por: Redacción / Web -

Luego de noche histórica en los Academy Awards, el actor Michael B. Jordan sorprendió a todos con una celebración sencilla, al irse a comer hamburguesas a un local de comida rápida.

El famoso ganó el premio a Mejor Actor por su actuación en la película Sinners, durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Tras recibir la estatuilla dorada, el actor fue captado en un restaurante de la popular cadena In-N-Out Burger, donde pidió hamburguesas, papas fritas y bebidas para celebrar junto a su equipo.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando al actor firmando autógrafos y conversando con fans mientras esperaba su pedido.

El actor se llevó el galardón a Mejor Actor en la edición 2026 de los Academy Awards, superando a importantes nominados como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet y Wagner Moura.

Mientras todo Hollywood celebraba en fiestas privadas, el ganador del Oscar demostró que, a veces, la mejor forma de gozar un gran triunfo es con algo tan simple.

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