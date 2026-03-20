Show - 20/3/26 - 09:12 AM

Muere Chuck Norris a los 86 años

Aunque hizo muchas películas y series, es recordado por su papel en Walker Texas Ranger.

 

Por: Redacción / Web -

Familiares de Chuck Norris, actor, campeón mundial de Karate, ex militar y creador de su propia vertiente de artes marciales, confirmaron el fallecimiento del famoso a los 86 años. 

Ayer por la mañana el artista perdió la vida y manifestaron querer pasar en total privacidad el sensible momento de la pérdida.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz", indicaron.

Agregan: "Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas".


La familia alegó que pese al profundo dolor que causaba su partida, también estaban agradecidos por la vida plena que tuvo, rodeado de sus seres queridos y lleno del cariño que la audiencia le tenía al maestro de las artes marciales.

Fanáticos se han mostrado devastados ante la noticia, pues Norris fue un pilar para el cine de acción, incluso para el deporte al crear su propia rama de arte marcial y hasta los divertidos memes que inspiró por su valentía como practicante de éstas disciplinas.

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Carlos Ray Murris, nació en Oklahoma, el 10 de marzo de 1940. Sus padres fueron Ray Norris y Wilma Scarberry; es el mayor de sus hermanos: Wieland, quien falleció en 1970 en Vietnam, y Aaron, que se dedica a ser productor en Hollywood.

Compartió créditos con personalidades de renombre como Bruce Lee, pero gracias a su talento como peleador es que se hizo de su propia reputación.

Aunque hizo muchas películas y series, es recordado por su papel en Walker Texas Ranger.

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