Show - 11/11/25 - 12:00 AM

Nació Manuel Alejandro, el ‘lucky 7’ de Ana Alejandra

Por: Marlene González mgonzalez@epasa.com -

La actriz de teatro Ana Alejandra Carrizo compartió con gran emoción la noticia del nacimiento de su primer hijo, Manuel Alejandro, a quien cariñosamente llamó “Nuestro Lucky 7”, destacando la fecha especial del nacimiento: 7 de noviembre de 2025.

Según detalló en un escrito, en el que agradeció al equipo médico que estuvo en la sala, su parto fue mágico, aunque reveló que al salir de su casa, camino al hospital, la nostalgia se apoderó de ella porque su familia ya no sería de tres, el nuevo integrante llegaría para revolucionar sus días siendo una familia de cuatro, incluyendo a su perro Saitama.

En redes sociales la creadora de contenido ha compartido cómo han sido sus días y los de su esposo Manuel, con la llegada de su primer hijo, a quien esperan con ansias desde el día que se enteraron que serían padres.

Te puede interesar

Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale se divorcia tras 14 años de matrimonio

 Noviembre 10, 2025
Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

Beteta: "Si eres gay y usas apps, escúchame, no compartas datos personales"

 Noviembre 10, 2025
Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

Mirna Caballini se sintió mal en el Miss Universo y fue atendida por médicos

 Noviembre 10, 2025
Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

Aseguran que Diddy fue castigado por hacer guaro artesanal en la cárcel

 Noviembre 10, 2025
El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

El actor Jeremy Renner niega las acusaciones de acoso de cineasta

 Noviembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí