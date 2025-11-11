Nació Manuel Alejandro, el ‘lucky 7’ de Ana Alejandra

La actriz de teatro Ana Alejandra Carrizo compartió con gran emoción la noticia del nacimiento de su primer hijo, Manuel Alejandro, a quien cariñosamente llamó “Nuestro Lucky 7”, destacando la fecha especial del nacimiento: 7 de noviembre de 2025.

Según detalló en un escrito, en el que agradeció al equipo médico que estuvo en la sala, su parto fue mágico, aunque reveló que al salir de su casa, camino al hospital, la nostalgia se apoderó de ella porque su familia ya no sería de tres, el nuevo integrante llegaría para revolucionar sus días siendo una familia de cuatro, incluyendo a su perro Saitama.

En redes sociales la creadora de contenido ha compartido cómo han sido sus días y los de su esposo Manuel, con la llegada de su primer hijo, a quien esperan con ansias desde el día que se enteraron que serían padres.