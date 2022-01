Natalia González dio positivo: 'El COVID-19 no es un simple resfriado'

Después de dar a conocer que cuatro miembros de su familia estaban en cuarentena, tras positivos al COVID-19, la presentadora Natalia González confesó que también se contagió, y dice que no se trata de un simple resfriado.

Mediante una videollamada durante el programa Jelou!, González confirmó la información y destacó que los que viven en casa con ella dieron negativos, pero deben hacerse otro examen.

Publicidad

"Lastimosamente salí positivo, cuando vi ese examen se me vino el mundo encima, es una palabra que nadie quiere leer en su examen, pero Panamá y el mundo están nuevamente viviendo esa ola", expresó la locutora.

Por otro lado, reiteró que debemos respetar, pues no se trata de un simple resfriado.

PUEDES VER: Conoció a su novio hace un año en el Caso Antiguo

"Tenemos que respetar, no podemos decir que el COVID-19 es un simple resfriado, no es cierto. No es un simple resfriado, por eso me solidarizo con las personas que lo están viviendo", comentó.

"Todos los síntomas, cada persona lo vive diferente. Aprendamos a no decir que no es un simple resfriado. La diferencia es que cada síntoma está potencializado. El dolor de cabeza que tengo es sostenido por medicamentos, pero muy fuerte, el dolor de cuerpo es horrible... Es mi caso", dijo.

Mencionó que a ella le empezó como un dolor de cabeza, ha presentado dolor en el cuerpo y fiebre.

Por otro lado, agradeció a sus fans el apoyo que ha tenido durante este momento.