Pide no dejar que la IA confunda la belleza del traje típico panameño

El folclorista panameño José Miguel Castro alzó su voz en redes sociales para concienciar a los cibernautas sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de imágenes relacionadas con el atuendo típico.

En el marco de las festividades patrias, Castro expresó su preocupación por la circulación de ilustraciones y representaciones digitales de vestuarios típicos que, aunque visualmente llamativas, no reflejan fielmente la esencia y autenticidad del traje típico panameño.

“La IA es como el culantro: bueno, pero no tanto”, escribió el actor, advirtiendo que la tecnología no debe reemplazar ni distorsionar las tradiciones que identifican al país.

“He visto algunas interpretaciones de vestuarios folclóricos generadas por IA que no son panameñas; más bien, tienen una referencia mexicana o ecuatoriana. Que, si bien son bonitas, distan mucho de nuestra rica y auténtica tradición y ya lo he visto en un sinnúmero de post, historias, gente común, influencers, etc.”, añadió.

Castro hizo un llamado a celebrar lo nuestro con respeto y conocimiento, especialmente para evitar que las nuevas generaciones se confundan sobre la verdadera belleza del folclor nacional. “No dejemos que la inteligencia artificial nos confunda sobre la belleza real de nuestra indumentaria, sobre todo si son niños y jóvenes los que nos ven en redes”, recalcó.

El también bailarín aclaró que son publicación no busca crear “hate”, solo concientizar a la población cibernética.