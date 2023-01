¡Ponchera! Shakira pone una bruja que mira a la casa de su exsuegra

La canción de Shakira con Bizarrap sigue dando qué hablar y es que los protagonistas les gusta la pelea, pero lo que ha llamado la atención ahora, es que la colombiana decidió poner una muñeca de una bruja, mirando en dirección a la casa de su ex suegra.

“Me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" es una de las frases que más ha llamado la atención de toda la canción que acumula innumerables puyas a su ex y su nueva novia.

Para los que no sabían, los padres de Piqué viven en una casa al lado de la suya y que llega a estar comunicada, algo que parece que a la colombiana no le agrada mucho ahora y así lo ha hecho saber no solo con la canción sino con el nuevo elemento de decoración que ha colocado en su balcón: una bruja.

"Abren la ventana y se encuentran a la bruja. Además, da miedo", añaden vecinos del área.

Sobre la madre de Piqué, Montserrat Bernabeu es una reputada doctora en Catalunya. En la actualidad codirige la Fundación Institut Guttmann, una entidad privada de iniciativa social, sin ánimo de lucro que desarrolla iniciativas dedicadas al tratamiento de las personas con discapacidad. Ella es especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

Entre la cantante y su exsuegra siempre había habido buena relación, tanta que las llevó a convertirse en vecinas.

Al parecer, que Montserrat se lleve bien con la nueva pareja de su hijo, Clara Chía, habría desatado la ira de la colombiana.

