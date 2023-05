¡Quedó traumada! Actriz de Matilda afirma que la fama la destruyó

La actriz Mara Wilson, que saltó a la fama en Hollywood a los nueve años, tras protagonizar la recordada película Matilda, la cual relata la historia de una niña genio que es despreciada por sus padres y encuentra un hogar con su maestra, mientras descubre su habilidad de mover objetos con la mente.

Esta película que es una de las más vistas y la cual sigue siendo replicada en distintos hogares y aunque muchos esperaban que Mara se convirtiera en una gran estrella, ella decidió apartarse de la industria.

En esta ocasión y a sus 35 años ha revelado cómo Matilda fue su gran debut y su gran fin, pues la exposición en la que quedó le mostró la peor parte de la fama.

Al parecer, la vida personal y profesional de aquella niña quedó vilmente destruida ante los comentarios inapropiados que recibía conforme pasaban los años y su imagen no era como la de Matilda, pues muchos esperaban que en la vida real siguiera siendo la misma.

"Había personas que me enviaban cartas inapropiadas y publicaban cosas sobre mí en línea. Vi lo que publicaban en Internet cuando tenía 12 años y vi cosas muy tristes. La gente no se da cuenta de lo que pesa hablar de manera constante con la prensa", dijo durante una entrevista con el medio británico The Guardian.

Wilson vivió el repudio en carne propia por no ser igual de inteligente y linda que su personaje, situación que la llevó a apartarse de las pantallas y no retomar su carrera como actriz.

"Vi que estaban decepcionados de que yo no fuera tan inteligente, bonita, agradable, como esperaban que fuera. Creo que esperaban que fuera Matilda, y ella es maravillosa, pero no es real. Ella es brillante en todos los sentidos. Es inteligente, amable y poderosa. Luego me conocieron a mí, esta adolescente nerd e incómoda que a veces se enojaba, pero ni siquiera podía canalizar su ira en poderes", agregó.

Indica que la situación la llevó a forjar su carrera como escritora y aunque sigue vinculada con la industria al aceptar papeles como dobladora, no está segura de volver a grabar cintas donde aparezca.

"Me he definido durante mucho tiempo a través de los demás, de los medios y de la industria de Hollywood, en lugar de definirme por mí misma", finalizó.

