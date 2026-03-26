¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"

La reconocida creadora de contenido y figura pública, Miah Catalina, se convirtió en tendencia durante las últimas horas tras publicar una serie de declaraciones explosivas en su cuenta oficial de Instagram.

Ante sus miles de seguidores, la influencer reveló estar atravesando un difícil momento personal tras descubrir que fue víctima de un engaño.

Lo que comenzó como un día habitual de interacción con su comunidad dio un giro drástico cuando Miah utilizó el formato de stories para desahogarse. Con un tono visiblemente afectado pero frontal, la modelo compartió detalles sobre la traición, dejando claro que no piensa guardar silencio ante la situación.

"Lo que mal empieza mal termina, Así como hice pública mi relación, hago público que ya esa persona y yo no tenemos vínculo. Estoy muy destrozada ya que crecí demasiado y únicamente siempre fue un reciclaje de engaños", indica.

Agrega: "Para mí era la relación más linda que podía existir sabiendo que el comienzo fue turbio, se me hizo sorprendente que una personas hiciera todo público tan rápido subiendo cosas que yo pedía que borrara por qué le parecía precipitado todo".

"Se conoció con otra chica trans y es vez no me tenía engañada solamente a mí sino también a ella", destacó.

Detalla que todo terminó hace un mes y no quiere que la relacionen más con su expareja.

Hasta el momento, la contraparte mencionada o aludida no ha emitido ninguna declaración oficial, mientras que la creadora de contenido parece enfocada en rodearse de su círculo más cercano para procesar la noticia.