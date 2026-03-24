¿Quién se la quedará? Chuck Norris deja una fortuna de $70 millones

El famoso actor y artista marcial Chuck Norris, fallecido a los 86 años el jueves por la mañana en Hawái, mientras dormía, no dejó solamente un legado de muchas historias, también tenía sus millones de años de trabajo.

A lo largo de sus más de 60 años décadas de carrera, Norris amasó una fortuna estimada en unos $70 millones. Toda su riqueza se forjó por películas de acción, series de televisión, libros y proyectos relacionados con las artes marciales.

Medios estadounidenses indican que gran parte de la fortuna del actor está ligada a su carrera en los medios audiovisuales, con apariciones en alrededor de 50 producciones de cine y televisión. Norris alcanzó reconocimiento mundial con títulos como Delta Force, la franquicia Missing in Action y la serie Walker, Texas Ranger, que se emitió en la década de 1990.

Por el momento, no existe información pública detallada sobre el testamento ni sobre la división formal de la herencia. Se prevé que la herencia se reparta entre su esposa y sus cinco hijos: Mike, Eric, Dina, Dakota y Daniele.

Norris tenía propiedades en Estados Unidos; su residencia principal se encontraba en un rancho en Texas, y al momento de su muerte estaba en Hawái, en la isla de Kauai. En los últimos años, se había alejado de la pantalla, realizando solo apariciones ocasionales en películas.

Sus hijos destacaron el legado personal del actor, destacando valores como la disciplina, la fe y la dedicación a la familia; rasgos que, según ellos, también marcaron su trayectoria profesional y ayudaron a construir no solo una carrera exitosa, sino también un legado perdurable.