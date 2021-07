Rapero que se incrustó un diamante en la frente quiere comprar un planeta

La cantante Grimes y el rapero Lil Uzi Vert llamaron la atención esta semana en redes sociales, peero estp no se debe a alguna colaboración, sino a una publicación de la artista canadiense en la que afirma que el rapero sería la primera persona en ser propietario de un planeta “legalmente”.

Grimes publicó en Twitter: “Aparentemente @LILUZIVERT es el dueño de este planeta, solo un aviso”, junto a una imagen de WASP-127b. Se trata de un enorme exoplaneta gaseoso que fue descubierto en 2016 y que es 1.4 veces más grande que Júpiter.

Apparently @LILUZIVERT owns this planet - just a heads up https://t.co/rcyQ2ts7Hj