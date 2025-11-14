Raphael y Manuel Alejandro despertaron su pasión por escribir

La reconocida cantautora panameña Erika Ender vivió una noche cargada de recuerdos durante la gala Persona del Año de los Latin Grammy, un evento en el que la industria musical celebró la trayectoria de Raphael, mientras colegas e invitados lo homenajearon interpretando sus canciones.

Ender, quien formó parte de la velada, confesó que la experiencia tuvo un significado especial para ella. Rememoró su infancia, cuando escuchaba los discos de Raphael y leía las letras escritas por el legendario compositor Manuel Alejandro, figuras que –según relató– despertaron en ella la pasión por escribir. “Ahí entendí lo que hacía un compositor y empecé a enamorarme de escribir”, expresó.

Durante la gala, Ender se encontró con colegas y amigos de más de tres décadas dentro de la industria. Ver la sala completamente de pie, aplaudiendo la trayectoria del homenajeado, y presenciar a Raphael visiblemente emocionado, la conmovió profundamente. “Sentir esa mezcla de disciplina, historia y vigencia fue muy lindo”, añadió.

La artista también destacó lo significativo que fue tener un “pedacito de Panamá” presente en la ceremonia, representado por Mayer Mizrachi, David Benaim y Luis Mouynes, quienes estuvieron en la gala. Ender aseguró que le llena el alma poder servir de puente para abrir oportunidades y nuevos caminos para su país.

Además, envió un mensaje especial a su colega panameño Boza, quien estuvo nominado este año, celebrando con orgullo el crecimiento de los talentos istmeños en la escena latina. “Cada vez somos más”, afirmó emocionada.

Ender describió la velada como “una noche bonita, sincera, llena de momentos que se quedan”.