Raphy Pina le grita bocón a Don Omar y que Yankee es mejor que él

Rafael "Raphy" Pina Nieves, marido de Natti Natasha y conocido productor, de defendió de los ataques realizados por William Omar Landrón “Don Omar” quien el pasado estuvo bajo su manejo y lo tildó de “bocón”, además, lo acusó de aprovechar el momento en que está en prisión para atacarlo.

Como recordarán, Don Omar le concedió una entrevista a El Chombo. En dicha conversación le soltó sin miedo a la indistrua musical, dijo los motivos por los que no tiene nada con Daddy Yankee y le dio palo a Raphy Pina por aprovecharse de él en el pasado para hacer sus movimientos turbios en su contra.

“De todas tus acusaciones la ÚNICA que doy por aceptada es la de “BOCÓN”, y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu “mente”, ibas a esperar el momento “perfecto”, para mal intencionadamente, distraer el ROTUNDO y digno éxito que le rodea a DADDY YANKEE en su retiro, y que su “complice” se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir (sic.)”, expresó Pina.

El productor anunció que durante el día de hoy estará publicando un video en su canal de YouTube donde dará su versión de los ocurrido en la gira de conciertos “The Kingdom” que Don Omar abandonó en el 2015.

“Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, NO yo NO, YO tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo FAMILIA y últimamente se ha agrandado “TÚ SABES LO QUE QUIERO DECIR” con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, VERDAD? Yo solo espero un pequeño rato para volver a mi felicidad, porque me queda TODA una vida perfecta por delante con el favor de DIOS; a ti te queda confesarte con ÉL para que dejes ya la nube GRIS que te rodea y camines en el sol. Las respuestas de KINGDOM te las dejare saber HOY Lunes a las 7:00 pm por mi canal de YOUTUBE, Lo demás de tu historia también la tengo pero te daré nuevamente la oportunidad de que empieces a defender lo indefendible primero”, añadió Pina. En el escrito publicado en la cuenta de Instagram del productor que permanece en prisión en Estados Unidos, este agradece a Don Omar ya que por consecuencia de sus acciones terminó trabajando con Daddy Yankee teniendo gran éxito.

Don Omar asegura que tanto Pina como Raymond Ayala “Daddy Yankee” fueron obstáculo para sus presentaciones durante la gira “The Kingdom” en el 2015.