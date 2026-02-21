Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

El fallecimiento de Willie Colón este 21 de febrero de 2026 sigue generando reacciones en el mundo artístico. Uno de los pronunciamientos más esperados fue el del salsero panameño Rubén Blades, quien compartió un mensaje de condolencias que ha conmovido a la industria musical.

La noticia de la muerte de Willie Colón impactó profundamente a quienes marcaron junto a él una era dorada de la salsa.

El mensaje de condolencias de Rubén Blades a la familia de Willie Colón

Con sobriedad y evidente pesar, Blades escribió:

“WILLIE COLON

Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.

A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.

Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.

El artista panameño no solo confirmó públicamente el fallecimiento de Willie Colón, sino que envió un mensaje directo a su esposa Julia, hijos y familiares, destacando el profundo impacto humano detrás de la pérdida.

Su frase “me resistía a creer” refleja la incredulidad que ha acompañado la noticia en el mundo de la música latina.

Rubén Blades y Willie Colón: una alianza histórica en la salsa

La relación entre Rubén Blades y Willie Colón trascendió lo profesional. Fue una sociedad artística que redefinió el rumbo de la salsa clásica en la década de 1970.

El trombonista neoyorquino aportó producción, visión musical y una sonoridad poderosa; el panameño sumó narrativa urbana, profundidad lírica y personajes que convirtieron la salsa en crónica social. Juntos ampliaron el alcance cultural del género y lo posicionaron como una expresión identitaria latinoamericana.

Más que colegas, fueron protagonistas de una transformación musical que marcó generaciones en América Latina y Estados Unidos. Su colaboración elevó la salsa a un plano conceptual más ambicioso, combinando ritmo, denuncia social e identidad.

Un legado que trasciende generaciones

La muerte de Willie Colón en 2026 no solo representa la partida de un músico emblemático, sino el cierre de un capítulo esencial en la historia de la salsa mundial.

Rubén Blades adelantó que escribirá con calma sobre el legado de su antiguo socio musical, dejando abierta la expectativa de un homenaje más profundo. Lo cierto es que la historia ya los inscribe como una de las duplas más influyentes de la música latina.

Hoy, el mundo artístico despide a una leyenda, mientras el panameño honra la memoria de quien fue aliado creativo y pieza clave en la evolución del género.