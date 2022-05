Ser pareja de Joseline Pinto ‘requiere mucho sacrificio’

Cristian Omar confesó que ser novio de Joseline Pinto requiere muchos sacrificios y paciencia, pues es una mujer muy entregada y disciplinada en todo lo que hace.

“Ser su pareja requiere mucho sacrificio porque con ella no puedes llevar una relación de pareja a la que muchos están acostumbrados, pero a qué me refiero? No puedes invitarla a cenar, no te puedes trasnochar con ella, salir a bailar (a mí que tanto me gusta), tomarnos dos copas, cocinarle, hasta viajar con ella requiere limitarse de hacer muchas cosas”, comentó Cristian en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Por otro lado, dijo que conoce a Pinto desde hace 10 años, y que la criticó cuando comenzó en el fisiculturismo, pues vio algunos cambios en ella “La critiqué como amiga y hasta nos insultamos en modo relajo, después se dio cuenta que eso le estaba afectando su voz, su físico pero lo más importante su salud”.

LEE TAMBIÉN: ‘Noche de teteo’, entre las tendencias de YouTube

Por último, le deseó lo mejor a su novia en su próxima competencia, que se dará en Londres. Valoró todo el esfuerzo y toda la preparación que ha tenido.

“A pocos días de tu competencia sin importar el resultado quiero que sepas que me siento orgulloso de ti y ya para mí eres una ganadora, por todo lo que has hecho y sacrificado para llegar a ese escenario, cuentas con mi apoyo siempre aunque a veces sea difícil entender todo lo que involucra tu preparación”, sentenció.

Contenido Premium: 0