‘Noche de teteo’, entre las tendencias de YouTube

No han pasado ni cuatro días desde que Sech estrenó “Noche de teteo” y ya la misma está entre las tendencias de YouTube.

Ayer estaba de número 10 en las tendencias, con más de 791 visualizaciones, lo que comprueba de que Sech sigue siendo el artista que estrena éxitos e himnos para las mujeres, pues el artista le dice a las féminas en su canción que no lloren por un feo.

“Y si te llama, déjalo que llame otra vez, si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex... El amor es muy lindo pa’ que llores por un feo, que no te dañe tu noche de teteo”, dice parte de la letra.

