Tendrán una boda al estilo de Disney, será como un cuento de hadas

La expresentadora de televisión Marie McGrath reveló ayer algunos detalles de su boda con Rodrigo Candanedo, conocido en las redes sociales como “Rod”, la cual muy probable sea temática.

La Blogger tomó unos segundos para responder algunas interrogantes de sus seguidores, la mayoría de ellas referente a su boda. La pareja se comprometió en diciembre del 2020, la propuesta por “Rod” fue muy especial, en aquel entonces, en un video se apreciaba una enorme pantalla que al iluminarse dice “¿will you marry me?” y a Rod arrodillado con la sortija entre las manos.

McGrath señaló que su boda será como la relación que mantiene con Rodrigo, un cuento de hadas.

“Toda mi relación con @0ROD ha sido como un cuento de hadas, así que no me sorprendería si tenemos algunos detalles de Disney en la boda”, manifestó Marie.

Sus seguidores pidieron que les hiciera partícipes de este gran momento y le preguntaron si ya había elegido el vestido para ese momento especial, a lo que ella respondió “me he probado un par de vestidos, pero todavía no me he decidido por uno”.

La Blogger mencionó que tiene como dos opciones de los lugares para realizar la ceremonia, se trata de Boquete y Volcán “pero todavía no hemos decidido”.

Destacó que no ha decidido si casarse de blanco o de algún color en especial, pues ella es amante de los colores, muestra de ellos los diferentes tonos de cabello que se ha puesto, por lo que obviamente era una de las preguntas en las redes, lo que ella comentó que será una sorpresa.

Por otro lado, comentó que, si ha venido a su cabeza tener hijos, pero que ahora sus perros “The Lila Bear” y “The Ellie Cat” son sus bebés.