Tocó en el desierto de Marruecos

El reconocido DJ y esposo de Kathy Phillip, Luis Lee, conocido como Luiggi, vivió uno de los momentos más especiales de su carrera, llevó el sabor panameño al desierto de Marruecos.

El famoso estuvo tocando este fin de semana en el desierto, una oportunidad que marcó su vida para siempre, así lo expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus seguidores su alegría.

Confesó que en sus inicios muchos lo llamaron “loco” cuando decía que viviría de la música, por lo que hoy solo da gracias a Dios por darle mucho más.

“La música siempre ha sido mi vida. Cuando tuve 21 años dije que viviría de ella y muchos me dijeron loco (como suele pasar), incluso le llegaron a decir a mi novia y ahora esposa (que mal te veo si vas a vivir de toques) y otra cantidad de cosas que me dijeron, ante las cuales, por supuesto, me quedé callado y solo sonreí, porque confiaba en que Dios me daría grandes oportunidades y bendiciones”, manifestó Lee, quien puso a sonar la música de Alejandro Torres en Marruecos.

Añadió: “Pero JAMÁS, me hubiese imaginado que me traería hasta aquí (Marruecos). Estoy en un punto de mi vida, en donde no tengo manera de agradecerle a papá Dios por todo lo que está haciendo conmigo y mi vida profesional”.

Por otro lado, dijo que esta experiencia lo motivó a seguir trabajando y dar más.

“Esta será una experiencia única que me llevaré en el alma el día que deje este mundo, la cual me deja unas ganas enormes de seguir trabajando más que nunca, en esta hermosa profesión que Dios me ha regalado. Llegamos a Marruecos y tocamos en el desierto”, expresó el DJ.

En tanto, su esposa le dejó saber lo orgullosa que está de sus logros: “Viviendo todo este camino de esfuerzos y sacrificios de tu mano, solo puedo AGRADECER, conozco la nobleza de tu corazón, y sé que Dios sabe que te mereces todo lo que sueñas y más mi amor”.

