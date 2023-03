Tokischa dice que un 'suggar daddy' le ofreció $20 mil por preñarla

La cantante Tokischa sabe como prender las redes y hace poco reveló que un “sugar daddy” le daba mucho y llegó hasta a proponerle pagarle 20 mil dólares para que le diera un hijo, propuesta que ella declinó.

LEE TAMBIÉN: ¡Por fuera! Gretel Ménez se va de TVN tras 10 años de trabajo

Publicidad

"Tú crees que vas a comprar un hijo con 20 mil dólares, que en RD eso es un millón de pesos y pico y, yo no iba a vender mi maternidad por un millón de pesos ni por más de ahí, porque eso no se vende, un hijo no se compra", aseguró fue su respuesta a la sugerencia de su entonces pareja.

Ella también habló de todas las críticas, luego que fue ella la del concepto de poner mujeres con cadenas, simulando ser perras, para su polémica colaboración, cuyo videoclip fue retirado por el colombiano de la plataforma de Youtube, tras el aluvión de críticas que recibió tanto en su país como a nivel internacional. "Pobrecito, pagó por algo que fui yo quien lo cree", admitió.

Además de eso, también se confesó sobre los besos a mujeres famosas, asegurando que no puede decidir quién besa mejor entre Rosalía y Madonna, pues, con la española fueron besos más dulces, mientras que, con la reina del pop fueron más salvajes, asegurando que con ella se ha besado tanto en los escenarios como en otros lugares.

La controversial cantante se une a una de las artistas más exitosas del momento, la multiplatino Coi Leray, quien invitó a Tokischa a ser parte del remix de su canción “Players”, que se estrena este viernes en todo el mundo, a través de Uptown Records/Republic Records.