Tokischa se cocoboleó en pleno show en Nueva York

La cantante dominicana Tokischa se peló la chonta durante su presentación como acto de apertura del concierto de FKA Twigs, celebrado en el Madison Square Garden, en Nueva York.

En medio del espectáculo, la intérprete decidió cortarse el cabello en vivo, generando sorpresa y fuertes reacciones entre los asistentes.

Esta escena, captada por decenas de teléfonos, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de internautas reaccionaron con asombro, debate y elogios.

Algunos aplaudieron la acción como una expresión artística y de liberación personal, pero otros la calificaron como una provocación y un comportamiento disruptivo, muy propio de la personalidad de la artista y de su capacidad de generar conversación.