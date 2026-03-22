Show - 22/3/26 - 05:08 PM

Tokischa se cocoboleó en pleno show en Nueva York

Esta escena, captada por decenas de teléfonos, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de internautas reaccionaron con asombro, debate y elogios.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante dominicana Tokischa se peló la chonta durante su presentación como acto de apertura del concierto de FKA Twigs, celebrado en el Madison Square Garden, en Nueva York.

En medio del espectáculo, la intérprete decidió cortarse el cabello en vivo, generando sorpresa y fuertes reacciones entre los asistentes.

Esta escena, captada por decenas de teléfonos, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de internautas reaccionaron con asombro, debate y elogios.

 

 

Ver esta publicación en Instagram

Te puede interesar

Tokischa se cocoboleó en pleno show en Nueva York

Tokischa se cocoboleó en pleno show en Nueva York

 Marzo 22, 2026
Adam Pearson respondió a comediante que hizo chiste con su apariencia

Adam Pearson respondió a comediante que hizo chiste con su apariencia

 Marzo 22, 2026
Susan le da gracias a Dios por los filtros: "Yo me veo bien sin ellos"

Susan le da gracias a Dios por los filtros: "Yo me veo bien sin ellos"

 Marzo 22, 2026
Ulalá… se casó el embajador: lujo, música y pura crema y nata

Ulalá… se casó el embajador: lujo, música y pura crema y nata

 Marzo 22, 2026
Muere a los 54 años Nicholas Brendon, actor de 'Buffy cazavampiros'

Muere a los 54 años Nicholas Brendon, actor de 'Buffy cazavampiros'

 Marzo 21, 2026

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

Algunos aplaudieron la acción como una expresión artística y de liberación personal, pero otros la calificaron como una provocación y un comportamiento disruptivo, muy propio de la personalidad de la artista y de su capacidad de generar conversación.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso

Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso
Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Mulino firma ley que pone a pagar pasantías a jóvenes en Panamá

Mulino firma ley que pone a pagar pasantías a jóvenes en Panamá