Tristan se disculpa con Khloé por hacerle un hijo a otra mujer

El conocido jugador de baloncesto de los Sacramento Kings Tristan Thompson publicó una nota en sus historias de Instagram indicando que una prueba de paternidad demostró que tuvo un hijo en diciembre con la modelo de fitness Maralee Nichols.

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones", escribió. "Ahora que se estableció la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado".

Thompson se disculpó específicamente con Kardashan, quien es la madre de su hija de tres años, True, y con quien supuestamente estaba en una relación cuando se involucró con Nichols.

"Khloé, no te mereces esto", escribió. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti", agregó. "Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".

La relación de la pareja fue documentada en "Keeping Up with the Kardashians". Kardashian se enteró de que Thompson le había sido infiel unos días antes de que diera a luz, seguido más tarde de una acusación de que tuvo una cita con la amiga de la familia Jordyn Woods.

Según los informes, Thompson y Kardashian se separaron durante el verano. La prueba de paternidad se produjo después de que Nichols presentó una demanda de paternidad contra Thompson en Los Ángeles el año pasado.

Thompson también tiene un hijo de 5 años, Prince, con su exnovia Jordan Craig.