Vigésima primera versión del PJF rendirá homenaje a Billy Cobhan

La vigésima primera versión del Panamá Jazz Festival rendirá homenaje al baterista, compositor y percusionista panameño Billy Cobhan, nacido en la provincia de Colón, y la Fundación Danilo Pérez y todo el equipo detrás del Panama Jazz Festival se prepara para este gran evento.

En conferencia de prensa sus organizadores dieron a conocer que el próximo año el Panama Jazz Festival se realizará del 15 al 20 de enero, contará con importantes presentaciones como: Billy Cobham Trio junto a Danilo Pérez; Billy Cobham y The Global Jazz Big Band; Las Global Jazz Womxn conformado por Ciara Moser (Austria), Zahili Zamora (Cuba), Lihi Haruhi (Israel) y Patricia Zárate (Chile); Las Hijas del Jazz junto a sus madrinas Idania Dowman y Solinka; Pablo Fagundes y Marcus Moraes, gracias a la Embajada de Brasil; Orion Lion y Afroritual de Chile; y Guillermo Nojechowicz de Argentina.

Publicidad

Será una semana de clínicas y conciertos importantes destacando la gran noche de gala que se realizará en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones ATLAPA.

Se celebrará además el XII Simposio Latinoamericano de Musicoterapia; el VII Simposio de las Expresiones Musicales, Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes en Panamá; el III Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá.

Además, se contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, New York Jazz Academy, y el Conservatorio de Santiago de Chile, Cambridge Rindge & Latin High School y Zumix, que cada año ofrecen gran apoyo al Festival y junto con los artistas invitados ofrecerán importantes talleres.

Contenido Premium: 0