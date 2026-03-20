Yoani: "Hoy en día para que un hombre me haga daño, me tiene que dar bala"

La tensión entre Yoani Ben y Marlon Polo, mejor conocido como "Polo Polo", ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. En medio de la disputa pública y legal que rodea la relación con su hija, "La Pantera" ha dejado claro que su blindaje emocional es, a estas alturas, impenetrable.

A través de sus plataformas, Ben lanzó una frase que ha dejado a sus seguidores y a los programas de espectáculos en shock: “Hoy en día para que un hombre me haga daño, me tiene que dar bala”.

La declaración no surge en el vacío. Desde hace años, la relación entre Ben y el famoso ha sido un foco constante de críticas, indirectas en redes sociales y procesos legales por la paternidad y responsabilidad económica.

La frase de Yoani parece ser una respuesta directa al cansancio acumulado por los constantes cuestionamientos sobre su vida personal y el rol de Polo Polo como padre.

Como era de esperarse, la opinión pública se encuentra dividida. Mientras algunos usuarios aplauden su fortaleza y la ven como un referente de mujer empoderada que no se deja amedrentar, otros muestran preocupación por la crudeza de sus palabras, señalando que el conflicto está llegando a niveles de hostilidad alarmantes.

Por su parte, Polo Polo no ha emitido una respuesta directa a esta declaración específica, aunque el historial de ambos sugiere que este capítulo está lejos de cerrarse.