Show - 20/3/26 - 09:55 AM

Yoani: "Hoy en día para que un hombre me haga daño, me tiene que dar bala"

Siguen las indirectas con su expareja por el tema de la custodia de su hija.

 

Por: Redacción / Web -

La tensión entre Yoani Ben y Marlon Polo, mejor conocido como "Polo Polo", ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. En medio de la disputa pública y legal que rodea la relación con su hija, "La Pantera" ha dejado claro que su blindaje emocional es, a estas alturas, impenetrable.

A través de sus plataformas, Ben lanzó una frase que ha dejado a sus seguidores y a los programas de espectáculos en shock: “Hoy en día para que un hombre me haga daño, me tiene que dar bala”.

La declaración no surge en el vacío. Desde hace años, la relación entre Ben y el famoso ha sido un foco constante de críticas, indirectas en redes sociales y procesos legales por la paternidad y responsabilidad económica.

La frase de Yoani parece ser una respuesta directa al cansancio acumulado por los constantes cuestionamientos sobre su vida personal y el rol de Polo Polo como padre. 

Como era de esperarse, la opinión pública se encuentra dividida. Mientras algunos usuarios aplauden su fortaleza y la ven como un referente de mujer empoderada que no se deja amedrentar, otros muestran preocupación por la crudeza de sus palabras, señalando que el conflicto está llegando a niveles de hostilidad alarmantes.

Por su parte, Polo Polo no ha emitido una respuesta directa a esta declaración específica, aunque el historial de ambos sugiere que este capítulo está lejos de cerrarse.

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