Sucesos - 28/3/26 - 10:54 AM

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

El vehículo tipo camioneta impactó a otro auto sedán, lo que provocó que perdieran el control.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Un muerto por accidente de tránsito se reportó la mañana de este sábado en el Corredor Sur, cerca de la entrada hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en dirección a Panamá Centro.

El hecho se reportó a las 7:00 a. m., cerca al sector de Los Caobos.

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Según informes preliminares, el vehículo tipo camioneta impactó a otro auto sedán, lo que provocó que perdieran el control.

Según las autoridades, el otro conductor se mantiene estable.

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