Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Un muerto por accidente de tránsito se reportó la mañana de este sábado en el Corredor Sur, cerca de la entrada hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en dirección a Panamá Centro.

El hecho se reportó a las 7:00 a. m., cerca al sector de Los Caobos.

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Según informes preliminares, el vehículo tipo camioneta impactó a otro auto sedán, lo que provocó que perdieran el control.

Según las autoridades, el otro conductor se mantiene estable.