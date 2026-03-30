Sucesos - 30/3/26 - 02:39 PM

Aduanas retiene medicamentos, cigarrillos y fuegos artificiales sin documentos

Durante la diligencia, los funcionarios fueron atendidos por un ciudadano de origen asiático con nacionalidad panameña.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Norte, en la provincia de Colón, realizaron un operativo rutinario en un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de Nueva Providencia, área de la Transístmica.

Durante la diligencia, los funcionarios fueron atendidos por un ciudadano de origen asiático con nacionalidad panameña.

En el local se encontraron mercancías variadas que no cumplían con las disposiciones aduaneras vigentes, lo que constituye una presunta infracción a la normativa aplicable.

Entre lo retenido se encuentran: 12 cartones de cigarrillos marca Pine Change, 82 unidades de Uropen de 250 mg, 17 unidades de amoxicilina de 500 mg, 161 unidades de ampicilina de 500 mg, 8 cajas de Vitafer de 10 ml (16 sobres por caja), 27 cajas de Vital Honey de 15 g (12 sobres por caja), 13 unidades de Vitafer de 10 ml, 4 unidades de Vital Honey de 15 g, 4 cajetillas de cigarrillos marca Pine Change y 18 cajas de fuegos artificiales variados, por inventario.

La persona responsable no pudo sustentar con documentos la procedencia, tenencia o introducción legal a territorio fiscal aduanero de estos productos.

Esto llevó a que los productos fueran retenidos y trasladados a la sede de Aduanas en la Zona Norte, a efectos de dar inicio a los trámites correspondientes.

Te puede interesar

Mandan pa' la chirola a tercer implicado en crimen de comerciante en Chitré

Mandan pa' la chirola a tercer implicado en crimen de comerciante en Chitré

 Marzo 30, 2026
Aduanas retiene medicamentos, cigarrillos y fuegos artificiales sin documentos

Aduanas retiene medicamentos, cigarrillos y fuegos artificiales sin documentos

 Marzo 30, 2026
Mandan a prisión a pelotero por batazo durante riña en estadio santeño

Mandan a prisión a pelotero por batazo durante riña en estadio santeño

Marzo 30, 2026
Capturan en avenida Balboa a narco francés buscado desde 2018

Capturan en avenida Balboa a narco francés buscado desde 2018

 Marzo 30, 2026
Tres trabajadores portuarios capturados en Colón con paquetes de droga

Tres trabajadores portuarios capturados en Colón con paquetes de droga

Marzo 30, 2026


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar

Matan a tiros a Jesús Alemán en Ciudad Radial; anoche soñó con no despertar
Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Delincuentes matan a un hombre con discapacidad en medio de asalto

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua

Jugador sufre traumatismo craneal en pelea entre Los Santos vs Veragua
Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal

Accidente de tránsito en el Corredor Sur deja una víctima fatal
Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco

Ejecutan hombre en El Colmenar; el cadáver quedó en un barranco