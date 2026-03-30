Aduanas retiene medicamentos, cigarrillos y fuegos artificiales sin documentos

Panamá- Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Norte, en la provincia de Colón, realizaron un operativo rutinario en un establecimiento comercial ubicado en el corregimiento de Nueva Providencia, área de la Transístmica.

Durante la diligencia, los funcionarios fueron atendidos por un ciudadano de origen asiático con nacionalidad panameña.

En el local se encontraron mercancías variadas que no cumplían con las disposiciones aduaneras vigentes, lo que constituye una presunta infracción a la normativa aplicable.

Entre lo retenido se encuentran: 12 cartones de cigarrillos marca Pine Change, 82 unidades de Uropen de 250 mg, 17 unidades de amoxicilina de 500 mg, 161 unidades de ampicilina de 500 mg, 8 cajas de Vitafer de 10 ml (16 sobres por caja), 27 cajas de Vital Honey de 15 g (12 sobres por caja), 13 unidades de Vitafer de 10 ml, 4 unidades de Vital Honey de 15 g, 4 cajetillas de cigarrillos marca Pine Change y 18 cajas de fuegos artificiales variados, por inventario.

La persona responsable no pudo sustentar con documentos la procedencia, tenencia o introducción legal a territorio fiscal aduanero de estos productos.

Esto llevó a que los productos fueran retenidos y trasladados a la sede de Aduanas en la Zona Norte, a efectos de dar inicio a los trámites correspondientes.



