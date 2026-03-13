Sucesos - 13/3/26 - 10:05 AM

Agarran padres irresponsables y violadores en operativo en bares chorreranos

Los cuatro hombres aprehendidos mantenían en su contra órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público (MP).

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Cuatro personas fueron aprehendidas durante la realización del operativo "Bohemia", llevado a cabo en bares y cantinas del distrito de La Chorrera en horas de la noche del jueves.

Los cuatro hombres aprehendidos mantenían en su contra órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público (MP). por delitos de incumplimiento de deberes familiares, específicamente por pensiones alimenticias, y por violación sexual.

Durante el operativo, en el cual participaron otras instituciones, se citó a los propietarios de locales que no poseían aviso de operación. También se identificó a extranjeros sin permiso de trabajo y se decomisó cigarrillos, licor y tabaco que eran comercializados de manera irregular.

La Policía Nacional informó que continuará con estos operativos en todo el distrito con el fin de sacar de circulación a personas requeridas por la justicia, así como para decomisar armas de fuego sin permiso y abordar otras infracciones a la ley.


 

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